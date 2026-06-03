Кроме того, 16 «стволов» туляки сдали представителям ведомства добровольно.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

За последние семь дней сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области приняли и рассмотрели почти 290 заявлений на оказание госуслуг в сфере оборота оружия и боеприпасов.

Выдано свыше 110 разрешений на хранение и ношение оружия. Представители ведомства провели почти 150 проверок соблюдения установленных правил оборота оружия у граждан.

За нарушение правил оборота оружия было составлено 5 административных протоколов, изъято по различным причинам 18 единиц оружия. Ещё 16 жители региона сдали добровольно.

Управление Росгвардии по Тульской области напоминает: лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной и административной ответственности.