Погода в Туле 10 марта: малооблачно и до +8 градусов

По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Во вторник в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков, ветер западный, до пяти метров в секунду.

Температура ночью — от нуля до +2, днём — до +8 градусов. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.

Фотограф:
сегодня, в 07:00 +4
