Погода в Туле 10 марта: малооблачно и до +8 градусов

Во вторник в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков, ветер западный, до пяти метров в секунду.
Температура ночью — от нуля до +2, днём — до +8 градусов. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.
По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится.
