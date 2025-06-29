Житель Щекинского района нелегально подключил дом к газоснабжению

Фото из архива Myslo.

За незаконно потребленный газ ему придется заплатить 18 тысяч рублей.

С начала 2025 года специалисты «Газпром межрегионгаз Тула» выявили 29 случаев самовольного подключения к системе газоснабжения. Как сообщает пресс-служба организации, всё незаконно подключенное газовое оборудование было отключено.

По всем выявленным фактам самовольных подключений и незаконного отбора газа региональная газовая компания направила заявления в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.

В частности, житель деревни Самохваловка Щекинского района нелегально провел газ в жилой дом. Сообщается, что без оформления необходимой документации он кустарным способом подключил через неработающий счетчик газовое оборудование к газораспределительной сети.

Сумма доначислений за незаконно потребленный газ составила 18 тысяч рублей, кроме того самовольщику придется оплатить расходы на отключение и подключение газа.