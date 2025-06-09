В Тульской области стоимость бензина за полгода выросла на 2,6%

Фото Алексея Пирязева.

На среднюю зарплату в регионе можно купить 1160 литров топлива АИ-92.

Издание РИА Новости представило рейтинг регионов России по доступности бензина на начало 2025 года. Тульская область заняла 30-ю строчку в итоговой таблице: на среднюю зарплату в регионе можно купить 1160 литров топлива АИ-92.

Цена одного литра бензина марки АИ-92 поднялась на 2,6%, достигнув уровня 56,21 рубля.

Первое место в итоговой таблице занял Ямало-Ненецкий автономный округ (2653 литра на среднюю зарплату). В топ-5 также вошли Москва (2506 литров), Чукотский (2425), Ненецкий (1974) и Ханты-Мансийский (1972) автономные округа.