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Врачи вернули зрение тульской пенсионерке с катарактой и глаукомой
Фото минздрава Тульской области.

Врачи вернули зрение тульской пенсионерке с катарактой и глаукомой

Женщина потеряла зрение пять лет назад и не верила в то, что его можно восстановить.

62-летняя пенсионерка обратилась в Тульскую горбольницу скорой медицинской помощи с жалобами на сильную глазную боль. В ходе обследования у женщины обнаружили сложную форму катаракты и глаукому.

Катаракта (помутнение хрусталика глаза) и глаукома (повреждение зрительного нерва при повышенном внутриглазном давлении) чаще встречаются у пожилых людей. Причины — хронические заболевания, нарушения обмена веществ, вредные привычки, избыточная инсоляция (пребывание на солнце без темных очков).

Как сообщает минздрав Тульской области, врачи выполнили факоэмульсификацию осложненной катаракты — современный и малотравматичный метод удаления помутневшего хрусталика, признанный одним из наиболее эффективных способов восстановления зрения.

— В ходе вмешательства на место удаленного хрусталика устанавливается интраокулярная линза, которая полностью берет на себя функции естественного хрусталика. Уже на следующий день зрение пациентки улучшилось на 35-40%, что является хорошим результатом, учитывая сложность случая, — отметил заведующий отделением микрохирургии глаза Дачи Гочаевич.

После операции пациентка чувствовала себя хорошо и выписалась домой. 

Ранняя диагностика и своевременное лечение — залог успешного восстановления и сохранения зрительной функции на долгие годы. При появлении первых признаков ухудшения зрения, таких как нечеткость, двоение, снижение остроты зрения или возникновение радужных кругов перед глазами, необходимо как можно скорее обратиться к специалисту.

Напомним, что повышение доступности и качества медицинской помощи — приоритетная задача нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». 

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