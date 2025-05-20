В Воловском районе жители шести деревень пожаловались на транспортную ловушку

Скрин из видео народного фронта.

Люди вынуждены перелезать через дорожное ограждение, чтобы уехать.

Остановка «Борятино» на трассе М-4, связующее звено для жителей сразу 6 деревень Воловского района, превратилась в полосу препятствий, опасную для жизни, сообщает региональный Народный фронт.

Оказалось, что после реконструкции трассы остановку на противоположной стороне убрали. А также установили разделительное ограждение по всей протяженности дороги.

«Теперь, чтобы попасть на нужный автобус, люди вынуждены рисковать жизнью, перелезая через это самое ограждение, в том числе дети и старики. Те, кто может себе позволить, вызывают такси, и их провозят 1,5 км до следующей остановки», — пишут волонтеры.

Народный фронт обратился в министерство транспорта Тульской области с просьбой обустроить остановку на трассе М-4 и сделать пешеходный переход, а также предложил идею изменения маршрута Ефремов — Новомосковск с заездом в село Борятино.