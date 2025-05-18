Байки, трайки и рок: фоторепортаж с тульского «Кастомайзер пати»

Фото Екатерины Беловой

Мощная байкерская вечеринка, на которой были представлены собранные вручную уникальные «железные кони», отгремела в клубе «М2».

В субботу, 17 мая, в Заречье состоялось одно из главных событий предстоящего мотосезона. Байкеры-умельцы со всей области приехали в клуб «М2», чтобы под мощный рок показать свои уникальные творения всем поклонникам мотокультуры.

Здесь были как классические «олдскульные» байки, так и настоящие шедевры гаражного кастомайзинга, собранные вручную и не имеющие аналогов. Среди гостей и участников был проведён конкурс на лучший мотоцикл или любой вид двух или трёхколёсного транспортного средства.