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Байки, трайки и рок: фоторепортаж с тульского «Кастомайзер пати»
Фото Екатерины Беловой

Байки, трайки и рок: фоторепортаж с тульского «Кастомайзер пати»

Мощная байкерская вечеринка, на которой были представлены собранные вручную уникальные «железные кони», отгремела в клубе «М2».

В субботу, 17 мая, в Заречье состоялось одно из главных событий предстоящего мотосезона. Байкеры-умельцы со всей области приехали в клуб «М2», чтобы под мощный рок показать свои уникальные творения всем поклонникам мотокультуры.

Здесь были как классические «олдскульные» байки, так и настоящие шедевры гаражного кастомайзинга, собранные вручную и не имеющие аналогов. Среди гостей и участников был проведён конкурс на лучший мотоцикл или любой вид двух или трёхколёсного транспортного средства.

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