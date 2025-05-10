10 мая на территории Центрального парка возможны перебои с водоснабжением. В связи с этим предприятия общественного питания работают в усеченном формате. Туалет рядом с площадкой аттракционов «Драйв» начнет работу после возобновления стабильной подачи воды.
Фото ГУТО "Тульские парки"
В ЦПКиО 10 мая могут закрыть кафе и туалеты
Это связано с перебоями в водоснабжении. Об этом в официальном сообщении предупредили «Тульские парки».
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