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В ЦПКиО 10 мая могут закрыть кафе и туалеты
Фото ГУТО "Тульские парки"

В ЦПКиО 10 мая могут закрыть кафе и туалеты

Это связано с перебоями в водоснабжении. Об этом в официальном сообщении предупредили «Тульские парки».

10 мая на территории Центрального парка возможны перебои с водоснабжением. В связи с этим предприятия общественного питания работают в усеченном формате. Туалет рядом с площадкой аттракционов «Драйв» начнет работу после возобновления стабильной подачи воды.

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