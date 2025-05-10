В ЦПКиО 10 мая могут закрыть кафе и туалеты

Фото ГУТО "Тульские парки"

Это связано с перебоями в водоснабжении. Об этом в официальном сообщении предупредили «Тульские парки».

10 мая на территории Центрального парка возможны перебои с водоснабжением. В связи с этим предприятия общественного питания работают в усеченном формате. Туалет рядом с площадкой аттракционов «Драйв» начнет работу после возобновления стабильной подачи воды.