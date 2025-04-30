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В Тульской области Роспотребнадзор снял с продажи 3,3 тонны молочных продуктов
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области Роспотребнадзор снял с продажи 3,3 тонны молочных продуктов

Некоторые административные дела касаются владельцев магазинов «Светофор» и сервиса доставки «Самокат».

Специалисты управления Роспотребнадзора провели проверку крупнейших производителей и реализаторов молочной продукции региона в первом квартале 2025 года. Были отобраны пробы продукции и протестированы в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.

Из проверенных образцов 21 оказался несоответствующим стандартам качества и безопасности. Среди основных нарушений — фальсификация сливочного масла и сметаны. Установленные факты фальсификации зафиксированы в учреждениях детского питания, домах-интернатах и магазинах розничной торговли.

Особо значимые нарушения обнаружили у ООО «Узловский молочный завод» и ООО «Новогуровский молочный завод».

Всего по итогам первого квартала Роспотребнадзором обнаружено и снято с реализации 3,3 тонны молочной продукции. На основании установленных фактов заведено 17 административных дел, некоторые из них касаются юридических лиц — владельцев магазинов «Светофор» и сервиса экспресс-доставки «Самокат».

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