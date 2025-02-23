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Ветеран ВОВ Александра Егорова отметила 103-й день рождения

Ветеран ВОВ Александра Егорова отметила 103-й день рождения

В октябре 1942 года Александра Федоровна ушла на фронт добровольцем.

Накануне, 22 февраля, 103-й день рождения отпраздновала участница Великой Отечественной войны Александра Егорова. Александра Федоровна родилась в деревне Большие Голубочки Арсеньевского района. После школы переехала в Тулу, работала на военных заводах № 176 и № 187.

В октябре 1942 года Александра Федоровна добровольцем ушла на фронт. Принимала участие в Курской битве. Осенью 1943 года при освобождении Черниговской области Украины от гитлеровских захватчиков была тяжело ранена. После госпиталя воевала под Ленинградом, с боями прошла Эстонию, Польшу. Великую Победу наша землячка встретила под Берлином.

После Великой Отечественной войны Александра Федоровна работала мотористкой на предприятиях «Щекиноуголь» и «Металургстрой». Сержант А. Ф. Егорова награждена боевыми и трудовыми наградами, в том числе орденом Отечественной войны II степени.

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