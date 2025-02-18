Тульская область попала в лидеры по штрафам за нарушение ПДД

Тульская область заняла 10-е место среди российских регионов по числу штрафов за нарушение ПДД в 2024 году, было выписано 5 миллионов штрафов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Госавтоинспекции.
Также наш регион вошел в топ-20 по общей сумме штрафов — 3,3 миллиарда рублей.
Лидером рейтинга субъектов России по сумме выписанных штрафов стала Москва (33,3 млрд руб.). На втором месте — Московская область (26,3 млрд руб.)
В первую десятку субъектов РФ по сумме штрафов также вошли Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Самарская и Ленинградская области, Дагестан.