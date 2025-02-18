Суд запретил тульскому предпринимателю продавать незамерзайку с метанолом

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Его концентрация в жидкости составила 22%.

Измайловский районный суд Москвы удовлетворил требования Управления Роспотребнадзора по Тульской области и запретил продажу стеклоомывающей жидкости с метиловым спиртом в тульском магазине, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Нарушения обнаружили в торговом павильоне на улице Фрунзе, 1-а/9.

Исследование показало, что изъятая стеклоомывающая жидкость Gleid super effect (-30) является водно-метанольным раствором, его концентрация в жидкости составляет 22%, что является нарушением Указа Президента РФ от 22.02.1992 № 177.

«Данная концентрация метанола может причинить или привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан», — отметили в региональном Роспотребнадзоре.