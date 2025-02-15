Тульские врачи спасли новорожденную с экстремально низким гемоглобином

34-летняя жительница Тулы в областной перинатальный центр поступила с доношенной беременностью. Однако при обследовании в отделении патологии беременности у плода выявили нарушение сердечного ритма плода и дистресс.

"Такое состояние может привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода», - пояснила заведующая отделением патологии беременности областного перинатального центра Мария Хрынина.

Все службы перинатального центра оперативно подключились к спасению ребенка. В течение 15 минут была развернута операционная и вызваны дежурные бригады реаниматологов - неонатологов. В экстренном порядке женщину прооперировали. На свет появилась девочка, ростом 47 см и весом 2550 г.

«У плода внутриутробно развилось редкое осложнение – синдром фето-материнской трансфузии (когда кровь от плода поступает в кровоток матери, что вызывает острое малокровие у плода). в связи с этим новорожденной экстренно требовалась гемотрансфузия – внутривенное введение эритроцитов. Оперативно в перинатальный центр были доставлены компоненты крови. Врачи отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных в течение 3-х часов проводили переливание», - рассказала заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Екатерина Чернопятова.

В течение нескольких дней малышке проводили респираторную поддержку. После чего девочка продолжила восстановление под наблюдением врачей. Благодаря вовремя диагностированному осложнению и слаженной работе врачей акушеров – гинекологов, реаниматологов и неонатологов жизнь малышки вне опасности.