В январе в Туле подешевели квартиры в новостройках

Фото Алексея Пирязева.

В первой половине января относительно декабря цены на новостройки в городах-миллионниках незначительно выросли на фоне сезонного снижения объема предложения.

А вот в Туле медианная стоимость квадратного метра в новостройках при первичной продаже от застройщика в первой половине января составила 123 тысячи рублей. За месяц она снизилась на 0,3%. При этом количество доступных предложений увеличилось на 1%.

Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в январе составила 6,1 млн рублей, за месяц она увеличилась на 0,7%. Средняя площадь лота в Туле в начале 2025 года составляет 48,5 кв. м.