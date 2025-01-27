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В январе в Туле подешевели квартиры в новостройках
Фото Алексея Пирязева.

В январе в Туле подешевели квартиры в новостройках

Об этом сообщают эксперты сервиса Яндекс.Недвижимость.

В первой половине января относительно декабря цены на новостройки в городах-миллионниках незначительно выросли на фоне сезонного снижения объема предложения. 

А вот в Туле медианная стоимость квадратного метра в новостройках при первичной продаже от застройщика в первой половине января составила 123 тысячи рублей. За месяц она снизилась на 0,3%. При этом количество доступных предложений увеличилось на 1%.

Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в январе составила 6,1 млн рублей, за месяц она увеличилась на 0,7%. Средняя площадь лота в Туле в начале 2025 года составляет 48,5 кв. м.

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