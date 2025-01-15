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Дмитрий Миляев наградил военнослужащих, отражающих атаки БПЛА на Тульскую область
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев наградил военнослужащих, отражающих атаки БПЛА на Тульскую область

В Центре «Герой71» губернатор вручил им медали «Честь и мужество».

В ночь с 13 на 14 января произошла массовая атака украинских БПЛА на Тульскую область. Благодаря профессионализму и самоотверженности военнослужащих, выполняющих задачи по защите Тульской области от угроз со стороны киевского режима, все цели были уничтожены, серьезных разрушений и пострадавших нет. 

Глава региона отметил, что с самого начала СВО силами войск противовоздушной обороны были уничтожены десятки целей. Военные постоянно защищают жителей Тульской области от вражеских атак со стороны киевского режима. 

– Парни! От себя лично и от жителей Тульской области выражаю слова благодарности вам за мужество, проявленное при отражении атаки БПЛА, – написал Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале. 

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