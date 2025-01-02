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Рождественские морозы в Центральной России отменяются
Фото Алексея Пирязева

Рождественские морозы в Центральной России отменяются

Вместо похолодания нас ждет оттепель.

Четверг станет самым теплым днем первой пятидневки 2025 года, — сообщает Центр погоды «Фобос». По данным синоптиков, теплая волна быстро сойдет на нет: дожди превратятся в мокрый снег, а потом и в настоящий снег — к нам идет холодный атмосферный фронт. Температура опустится ниже нулевой отметки. К вечеру пятницы, 3 января, ждем до −3…−5°, и — сухо. 

В выходные, 4–5 января — небольшой снегопад, ночами до −4…−7°, местами и до −10°. Но на Рождество на Русскую равнину придет теплый циклон. Снег снова станет дождем, и вместо рождественских морозов у нас обоснуется почти апрельская оттепель. Воздух прогреется до 0…+2°, и даже до +4°.

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сегодня, в 19:00 0
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