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В Туле прошёл Всероссийский фестиваль танцевального и циркового искусства «СОФИТЫ – 2024»
Фото Александра Сережкина

В Туле прошёл Всероссийский фестиваль танцевального и циркового искусства «СОФИТЫ – 2024»

Конкурс собрал около 500 человек: 200 зрителей и 300 участников-артистов.

Площадка объединила юных артистов от 3 лет и молодых исполнителей, которые представили свои уникальные номера в жанрах хореографии и циркового искусства. З

рители увидели выступления в номинациях: street dance, эстрадный танец, hip-hop choreo, модерн/контемп, стилизованный народный танец, воздушная гимнастика, эквилибристика, акробатическое шоу, жонглирование

В состав жюри вошли артист РосГосЦирка и руководитель московского творческого циркового коллектива «Дети Олимпа» Алексей Тарасов, цирковая артистка и вице-президент аккредитованной федерации воздушной гимнастики Рязанской области Алиса Селезнева, а также тульские хореографы Дарья Гордеева и Евгений Марков.

– Мы объединяем любителей и мастеров танцевального и циркового мастерства, чтобы дать каждому шанс блеснуть на сцене, посоревноваться и получить заслуженные награды, – рассказала руководитель Творческого объединения развития сценических искусств и организатор фестиваля Инна Филина. – В этом году мы провели яркие всероссийские фестивали «Феникс-2024», «Звезды осени-2024» и «Софиты-2024», которые запомнились незабываемыми номерами и бурей эмоций. Впереди нас ждет череда новых конкурсов, еще больше магии и вдохновения!

Спецприз конкурса от жюри фестиваля получила Эмилия Тетерлева с номером Соло-жонглер «Бум-бум».

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вчера, в 22:24 +1
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Тула

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