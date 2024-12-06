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В Новомосковске ветеран ВОВ Вероника Мустанова отметила 99-летие
Фото: телеграм-канал Руслана Бутова

В Новомосковске ветеран ВОВ Вероника Мустанова отметила 99-летие

Веронику Георгиевну поздравил глава городской администрации Руслан Бутов.

Накануне в Новомосковске ветеран Великой Отечественной войны Вероника Георгиевна Мустанова отметила 99-й день рождения. С праздником её поздравил сити-менеджер Руслан Бутов.

Когда началась война, Веронике было всего 16. В 1944 году девушка окончила двухмесячные курсы медсестер и ушла на фронт. День Победы она встретила в Венгрии.

Вернувшись домой, Вероника Мустанова окончила вечернюю школу, а затем мединститут и 32 года проработала врачом-стоматологом в медучреждениях Новомосковска. С 1994 года – на заслуженном отдыхе.

Вероника Георгиевна награждена орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями.

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