В Новомосковске ветеран ВОВ Вероника Мустанова отметила 99-летие

Фото: телеграм-канал Руслана Бутова

Накануне в Новомосковске ветеран Великой Отечественной войны Вероника Георгиевна Мустанова отметила 99-й день рождения. С праздником её поздравил сити-менеджер Руслан Бутов.

Когда началась война, Веронике было всего 16. В 1944 году девушка окончила двухмесячные курсы медсестер и ушла на фронт. День Победы она встретила в Венгрии.

Вернувшись домой, Вероника Мустанова окончила вечернюю школу, а затем мединститут и 32 года проработала врачом-стоматологом в медучреждениях Новомосковска. С 1994 года – на заслуженном отдыхе.

Вероника Георгиевна награждена орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями.