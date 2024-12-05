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В щекинской колонии заключённые встретились с анонимными алкоголиками
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В щекинской колонии заключённые встретились с анонимными алкоголиками

Представители фонда «Единство» рассказали осужденным о своём опыте борьбы с «зелёным змием».

В исправительной колонии № 7 прошла встреча осужденных с активистами Фонда поддержки движения анонимных алкоголиков «Единство». Об этом собщает региональное Управление ФСИН России.

Представители Фонда Тахир Ш. и Сергей П. рассказали что «Анонимные алкоголики» - это некоммерческое сообщество людей, которые добровольно решили покончить со своей зависимостью, а также поделились своим опытом победы над пагубным пристрастием и ответили на вопросы.

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Особое внимание было уделено программе освобождения от алкогольной зависимости «12 шагов». Активисты подчеркнули, что единственное условие членства в сообществе - это желание решить свою проблему зависимости.

По словам заместителя начальника исправительной колонии № 7 Максима Ефремова, подобные мероприятия особенно важны для подготовки осужденных к жизни на свободе. Они вносят весомый вклад в профилактику повторной преступности.

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вчера, в 22:25 +1
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Место
Тульская область
 

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