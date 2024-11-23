Блогер Анастасия Дряглина из Тульской области получила приглашение на Медиафорум проекта «ТопБЛОГ»

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия – страна возможностей».

Заявки поступили от 30047 человек из всех субъектов России, 226 из них — жители Тульской области. По итогам прохождения программы выбраны лучшие участники, которые представят свой регион на декабрьском Медиафоруме в столице. В их число вошла блогер Анастасия Дряглина из Тульской области.

В новом сезоне проекта для участников были открыты два направления — образовательный трек «Медиалаборатория» и конкурс для тематических блогеров «Спецноминации 2.0».

Образовательный трек «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ» охватил более 60 тем о деталях работы на отечественных площадках, лекции также помогли участникам преодолеть свои страхи, выйти на большую аудиторию, прокачать ораторское искусство, узнавать основные инструменты продвижения, основы продакшна и постпродакшна.

В качестве спикеров выступили Роман Каграманов, Карина Кросс и другие популярные блогеры.

На всех этапах обучения авторов поддерживали эксперты: блогеры, журналисты, руководители медиаагентств, специалисты социальных сетей.

