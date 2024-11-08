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На улице Дементьева в Туле начали сносить расселенный барак. Видео

На улице Дементьева в Туле начали сносить расселенный барак. Видео

Двухэтажный дом был расселен более года назад.

8 ноября на ул. Дементьева в Пролетарском округе возле ФОК «Оружейник» начался снос аварийного барака. Ранее дом был расселен и стоял заброшенным. Он быстро стал пристанищем для подростков и бродяг: после отъезда жильцов там сохранилась обстановка и мебель. Администрация пыталась заколачивать окна и двери, однако это не мешало вандалам открывать их снова.

Жители ближайших домов не раз обращались в администрацию с просьбой снести барак. Однако сроки работ постоянно переносились. Как стало известно Myslo, недавно с подрядной организацией был заключен контракт на снос дома. К работам же приступили после пожара. Напомним, в ночь на 1 ноября в заброшке сгорело несколько квартир.

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