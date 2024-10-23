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Как вятичи предков поминали: в Большой Туле обнаружен уникальный древний ритуальный комплекс
Фото Алексея Пирязева

Как вятичи предков поминали: в Большой Туле обнаружен уникальный древний ритуальный комплекс

Археологи музея-заповедника «Куликово поле» подвели итоги полевого сезона 2024 года.

Ряд важных открытий на территории Большой Тулы совершила команда археологов под руководством Александра Колоколова.

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— Благодаря археологически раскопкам, проведённым у городища возле деревни Гора Услань в Щекинском районе, мы смогли чуть глубже узнать духовный мир наших предков. Это уникальная возможность заглянуть в дохристианскую жизнь. В 2024 году были выявлены и исследованы ритуальные сооружения, которые возвели славяне в конце VII — начале VIII веков. Это те самые славяне, которые пришли в наш регион, а потом фигурировали в летописях как вятичи.

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Археологи обнаружили там комплексы — округлые каменные выкладки диаметром около 3 метров, возвышающиеся примерно на полметра над землей. Предполагается, что это мемориалы, которые были воздвигнуты в память о соплеменниках, погибших где-то далеко от дома, — рядом специалисты могил не обнаружили.

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— Удалось реконструировать поминальный ритуал: разжигался костёр, вокруг собирались люди, вспоминали своего собрата, ели, пили. Когда костёр прогорал, в остывшее кострище клали вещи родственников и соплеменников, далее сверху выкладывали монументальный купол из хорошо подогнанных камней. Сверху или рядом ставили ритуальные сосуды — их остатки также обнаружены в ходе раскопок. В сосуды клали ритуальную еду и питье. Мы определили, что это были пожаренные на открытом огне части бараньих туш и приготовленные различным образом свиные голяшки. Кроме этого, в сосудах содержались кости птиц, возможно диких куропаток.

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Возле одного из этих комплексов мы обнаружили большой жертвенный камень — каменная плита, установленная параллельно земле. Вероятно, именно на нем и умертвляли жертвенных животных.

Таким образом, в этом археологическом сезоне мы нашли первые на территории Тульской области и сопредельных территориях комплексы и объекты, связанные с духовной жизнью древних славян.

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