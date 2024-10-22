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В мужском туалете тульской школы установили камеру
Фото из группы ВКонтакте "Тула.Жесть".

В мужском туалете тульской школы установили камеру

Школьники утверждают, что в ее обзор входят и писсуары.

На ул. Кауля в Центре образования № 19 в мужском туалете появилась камера видеонаблюдения. Об этом рассказали туляки в соцсетях. 

— Прямо в мужской уборной висит камера. В обзор камеры входит писсуар, дети не могут спокойно ходить в туалет. Это законно? — возмутились пользователи.

Myslo запросил комментарий у управления образования администрации Тулы. Нам ответили, что камера была установлена «для обеспечения порядка».

— Объектив камеры обращен к входной группе санузла, шкафам с бытовой химией и уборочным инвентарем для туалета, а также к пространству перед кабинами. В срок до 22 октября камера видеонаблюдения в мужском санузле будет демонтирована, — говорится в ответе.

По нашей информации, камеру уже убрали из туалета.

Отметим, что подобная ситуация произошла и в Перми. Чиновники ответили местным СМИ, что камеры в туалетах установили для того, чтобы там не курили.

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