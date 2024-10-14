Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев: «Мы – в начале большого пути борьбы за кадры!»

Фото из архива Myslo и пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев отметил, что в регионе рекордно низкий показатель уровня безработицы, но это не решает проблему дефицита кадров.

— Президент России Владимир Путин поставил задачи по развитию рынка труда, созданию условий для занятости, переобучению и обеспечению роста заработной платы, — отметил Дмитрий Миляев. — Решение этих задач должно быть системным и комплексным. Мы — в начале большого пути борьбы за кадры.

Министр труда и соцзащиты Тульской области Татьяна Абросимова рассказала о состоянии рынка труда:

— В регионе отмечается устойчивое сокращение численности безработных и одновременный рост числа занятых. Уровень регистрируемой безработицы — 0,12% рабочей силы. Наш субъект имеет самый низкий показатель в России по уровню безработицы. В качестве безработных зарегистрировано 979 человек.

Работодателям Тульской области требуется около 35 тысяч работников, в основном, по рабочим специальностям. Для поиска кадров в регионе делается многое. Так, в 2024 году прошло более 600 ярмарок вакансий и кадровых подборов, в которых приняли участие почти 15 тысяч человек. Каждый третий — трудоустроился! На предприятия оборонно-промышленного комплекса трудоустроено более 9600 человек.

Губернатор подчеркнул, что вопрос дефицита трудовых кадров напрямую связан с решением вопросом демографии:

— Требуется разработка мер для привлечения в Тульскую область новой рабочей силы, в том числе молодых специалистов с семьями. Нужно повышать привлекательность средних профессиональных учреждений образования и вузов, чтобы у нас училось все больше туляков и студентов из других регионов. Необходимо разработать такие меры, чтобы люди захотели работать и учиться в Тульской области.

Дмитрий Миляев поручил своему заместителю Наталье Архиповой сформировать межведомственную рабочую группу по созданию комплексной системы по привлечению кадров.

На совещании также обсудили вопросы трудоустройства участников СВО. После специальной военной операции вернулись порядка 2 тысяч жителей региона, из них 71% трудоустроены. 29% еще ищут себя.

— С этой категорией людей нужно работать постоянно, — подчеркнул Дмитрий Миляев. — Рано или поздно человек должен возвращаться к работе, он не должен оставаться без дела. Ребята должны быть социализированы.

Глава региона дал поручение профильным органам уделять особое внимание участникам СВО, которые пока не трудоустроены: оказывать им все виды психологической и консультационной помощи, чтобы они быстрее возвращались к активной трудовой жизни