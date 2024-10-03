В Туле презентовали новую книгу писателя и краеведа Александра Лепехина

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской областной научной библиотеке прошла презентация книги «Партизаны земли Тульской» тульского краеведа, писателя и ветерана боевых действий Александра Лепехина. Идею о публикации издания поддержал губернатор Дмитрий Миляев, он же написал предисловие к книге, в котором рассказал о героизме уроженцев Киреевского района.

— Помнить свои корни, знать о том, какие подвиги совершали прадеды, чем пожертвовали они ради будущего, должен каждый. В этом сила и правда, — говорится в предисловии Дмитрия Миляева.

Перед участниками презентации выступила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что Александр Никитович Лепехин — один из известных тульских краеведов, который посвятил жизнь изучению военной истории Тульского края:

— Я благодарю Александра Никитовича, а также команду, которая ему помогала — сотрудников Тульской научной библиотеки, Государственного архива и издательства», — сказала министр.

В книгу вошли документы об организации партизанского движения в Тульской области, подробные рассказы о боевых операциях в тылу врага на временно оккупированной территории. В исследовании собраны воспоминания участников боев и очевидцев тех событий. Издание дополнено уникальными фотографиями партизан. Книги «Партизаны земли Тульской» переданы в школьные и муниципальные библиотеки региона.