Туляков приглашают на семинары от экспертов отечественной психотерапии

Они пройдут в коворкинге тульского НИЦ «Биохимтех» и будут доступны для всех желающих.

В пятницу, 11 октября, в НИЦ «Биохимтех» (ул. Ф. Энгельса, д. 157, аудитория 204-205) пройдут семинары от экспертов в области психиатрии и психотерапии.

В 12.00 президент Российской психотерапевтической ассоциации, врач-психотерапевт высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Сергей Михайлович Бабин расскажет о традиционных психодинамических подходах к анализу сновидений.

Участники семинара смогут расширить свои знания в области психотерапии, ознакомиться с методами и подходами, применяемыми для изучения сновидений и узнать, как они влияют на психику человека.

А в 14.00 перед аудиторией выступит психотерапевт, психиатр-нарколог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и психологического консультирования РязГМУ им. академика И. П. Павлова Дмитрий Иванович Шустов. Его семинар будет посвящён методам терапии, применяемым в работе с пациентами с суицидальными наклонностями.