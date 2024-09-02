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Воруют в палисадниках и ломают растения: перед Днём знаний в Тульской области активизировались «цветочные вредители»

Воруют в палисадниках и ломают растения: перед Днём знаний в Тульской области активизировались «цветочные вредители»

Сразу трёх желающих забрать чужое заметили на прошедших выходных в регионе.

В соцсетях туляки делятся видео и фотографиями, на которых с поличным попались «цветочные вредители». Связаны ли их деяния с надвигавшимися школьными линейками? Или жители просто хотели прикоснуться к прекрасному?

В группе «Алексин.Слухи» появилось видео: женщина идёт мимо палисадника у многоквартирного дома с букетом, замечает цветы и не упускает возможность добавить к своему букету ещё парочку красивых растений. 

Автор поста рассказал: на одном из газонов цветы выращивает 92-летняя женщина, второй газон — коллективное «творчество» всех жителей дома.

— Шла эта женщина с букетом, где-то, видимо, уже нарвала. Мало показалось: оборвала два палисадника цветов возле нашего дома. Совести нет! 

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В Ефремове под покровом темноты «ночной хулиган» пробрался в палисадник, сорвал высокие белые цветы и срочно ретировался, пока не проснулись бдительные старожилы дома.

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Фото: скриншот из видео группы «Подслушано Ефремов» ВКонтакте.

В комментариях ефремовцы обсуждают поступок «воришки»:

 Нет уважения к людям, которые в силу возможностей создают разные «красивости». И которые сами цветы покупают, а не губят чей-то труд...

—  А если бы его мама или бабушка ухаживали за цветами и любовались ими, и вот такой «мачо» пришёл бы и всё оборвал...

— Романтик!

А вот что утром 2-го сентября случилось в Туле. Сообщает группа «Тула Жесть» ВКонтакте: 

— Центр города, 100 метров до Белого дома. Мотивы неизвестны, но, скорее всего, их и нет. 

Группа молодых людей подходит к красивому растению в горшке, которому не повезло стоять на улице. Один из них со смехом ломает стебель растения пополам.

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Вот результат «работы» дебоширов:

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Напомним, что первый пункт статьи 20 КоАП РФ гласит:

«Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся [...] уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток».

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АлексинЕфремовТульская область

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