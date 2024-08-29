В Болохово, Новомосковске и Советске появятся новые общественные пространства: публикуем дизайн-проекты

Фото министерства ЖКХ Тульской области.

29 августа на брифинге в пресс-центре правительства Тульской области министр ЖКХ Олег Дючков подвел итоги участия региона в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».

Три проекта комплексного благоустройства пространств в Болохово, Советске и Новомосковске стали победителями и будут реализованы в 2025 году.

Проект «Звездный» в Новомосковске предполагает формирование общественного пространства возле Городского дворца культуры и ФОК «ОЛИМП». Планируется построить амфитеатр, сцену, спортивную и детскую площадки, памп-треки др.

«ЦЕНТРпарк» в Болохово — это проект многофункционального пространства города. Территория делится на зоны активного досуга, креативного отдыха и прогулочную. Там обустроят игровые и спортивные площадки, памп-трек, велокафе, пространство для общения и мероприятий, расширят площадку для выгула собак.

Концепция «Точка притяжения» в центре Советска предполагает создание площади, сквера и пешеходной зоны. На площади разместят сцену с подсветкой и обустроят молодежное пространство. Центральный сквер включает тихую зону для отдыха с беседками, городскими качелями и детской площадкой.

Олег Дючков — С 2018 года наш регион активно участвует во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды, который проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Победителями стали 20 проектов, 15 из них уже реализованы, на двух ведутся работы. Обновленные пространства меняют внешний вид населенных пунктов к лучшему, повышают качество жизни в муниципалитетах, способствуют развитию предпринимательства и туризма.

Общая стоимость 17-ти проектов — более 2 млрд рублей. Это средства из федерального, регионального, муниципального бюджетов, а также внебюджетные деньги.

В этом году реализуется два проекта — победителя VIII Всероссийского конкурса.

В Ефремове — проект «Светлые аллеи Бунина». Территория парка (более 8 гектаров) поделена на три тематические зоны: спортивную, семейную и культурно-событийную. В парке появятся парклет (небольшая зона отдыха) в виде печатной машинки, теневые навесы с трибунами, кафе, парковые качели, скамейки, стенды и фотозоны. Также будут установлены площадки для детей разных возрастов. Впервые в районе появится инклюзивное оборудование. В парке также сделают озеленение, установят современное освещение и видеонаблюдение, проложат сеть дорожек.

Ефремов станет городом с крупнейшим в регионе памп-треком.

Город Щекино дважды становился победителем Всероссийского конкурса. В этом году там идет 2-й этап благоустройства парка «Химия с природой — 2.0». В зоне событийных мероприятий обустроят павильон «Космос». Центральная аллея парка преобразуется в галерею света. Для культурно-массовых мероприятий запроектированы летняя эстрада и зрительные места с навесами. Предусмотрены и объекты для тихого отдыха: скамьи и навесы с городскими качелями. В спортивной зоне появятся памп-трек, современные уличные тренажеры и многофункциональная спортивная площадка. В игровой установят детское, в том числе инклюзивное, игровое оборудование.

Министерство ЖКХ Тульской области ежегодно оценивает содержание общественных пространств в регионе. В июле профильные специалисты проанализировали качество содержания 109 общественных пространств в 24 муниципальных образованиях. Определено три муниципалитета-лидера — (город Новомосковск, Белевский и Каменский районы), которым по поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в качестве поощрения выделены дотации в размере 5 млн на развитие и благоустройство территорий, а также средства на приобретение специализированной техники.