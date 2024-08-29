На границе Тульской области заметили енотовидных собак. Животные попали в объектив фотоловушки на территории заповедника «Калужские засеки».

Енотовидки — не совсем обычные жители заповедника. Исходный ареал — Приморье и Приамурье, Восточный Китай и Япония. На Восточно-Европейской равнине енотовидную собаку выпускали в различные районы: от западных границ страны до Урала включительно.

Енотовидная собака — это вид хищных млекопитающих, которые внешне напоминают енотов. Оба вида животных действительно имеют ряд схожих характеристик, однако по ряду признаков отличаются друг от друга. Зоологи утверждают, что два этих вида животных не являются близкими родственниками.