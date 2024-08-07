В Тульской области до конца 2024 года к мобильному интернету подключат 10 сел

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Базовые станции установят в деревнях с населением от 100 до 500 человек.

В 2024 году в Тульской области базовые станции появятся в 10 селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. Сельчанам станет доступна стабильная голосовая связь и мобильный интернет. Об этом рассказал врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, за последние 4 года по программе устранения цифрового неравенства в области к мобильному интернету подключили 194 населенных пункта, где проживает более 55 тысяч человек. Большую часть из них выбрали сами жители.

Проголосовать за новые сёла, где связь должна появиться приоритетно, можно до 17 ноября. Отдать свой голос можно отправив письмо в Минцифры РФ — в нем необходимо указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет — или же на сайте Госуслуг, заполнив соответствующую форму.