Организаторы отменённого Фэнтези Феста готовы вернуть зрителям деньги за билеты

Фото из архива Myslo

В группе отменённого «Фэнтези Феста» «ВКонтакте», который должен был состояться в Веневском районе, появилось сообщение от организаторов мероприятия (орфография и пунктуация сохранены):

«Иногда мы делаем невозможное. Так у нас получилось в этом году провести фестиваль Былинный Берег. Но надо признать, что мы не волшебники. И Фэнтези Фест нам придётся перенести на следующий июль. Причинами этого являются вопросы безопасности. Мы не хотим рисковать жизнью и здоровьем наших гостей. И с уважением относимся к позиции органов, которые отвечают за вопросы безопасности и настаивают на том, что проведение мероприятия сейчас является небезопасным.

Мы готовы вернуть стоимость билетов всем желающим. Но просим вас по возможности сохранить их. Мы будем рады провести мероприятие для вас в следующем году. По активированным на Былинном Берегу Абонементам Былинный Берег + Фэнтези Фест будет произведен перерасчёт - билеты будут оценены как Единые по цене в дату покупки, а разница возвращена.

При желании вы можете сохранить активированный Абонемент и посетить один из наших фестивалей в 2025 на выбор.

Не активированные Абонементы можно сдать полностью или сохранить на 2025. Взносы на ярмарку так же можно запросить на возврат или сохранить на 2025. Все билеты и взносы можно будет запросить на возврат вплоть до начала фестиваля в 2025. Спасибо, что вы с нами!»