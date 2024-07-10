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В июне в Тульской области было открыто больше 15000 вакансий

В июне в Тульской области было открыто больше 15000 вакансий

Об этом сообщает сервис открытой аналитики рынка труда hh.ru.

По данным платформы, спрос на персонал в Тульской области за первый месяц лета, по сравнению с прошлым годом, вырос на 15%: в регионе было зафиксировано 15065 вакансий.

Чаще всего компании искали специалистов в сфере розничной торговли (54%). На втором месте – «Страхование» (42% вакансий). Далее – «Финансы, бухгалтерия» (28%). Замыкает первую пятёрку «Информационные технологии» (22%) и «Стратегии, инвестиции, консалтинг» (21%).

По сравнению с предыдущем месяцем, сильнее всего количество активных вакансий выросло в сферах «Рабочий персонал» (предложений о работе для этих специалистов стало на 27% больше), «Продажи, обслуживание клиентов» (+23%), «Производство, сервисное обслуживание» (+21%), «Строительство, недвижимость» (+16%), «Розничная торговля» (+15%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+12%), «Домашний, обслуживающий персонал» (+8%).

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