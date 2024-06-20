Суд дал месяц на расселение людей из старинного особняка основателя пряничной фабрики

Фото Алексея Пирязева.

Дом, построенный почти 150 лет назад, в конце 2023 года был включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Построенный в 1881 году дом № 77 по ул. Староникитской в Туле признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году. В доме пять квартир, и всех жителей обещали расселить до конца 2022 года. Однако в 2021 году администрация Тулы издала распоряжение о переносе сроков расселения на 31 декабря 2025 года.

Люди обратились в прокуратуру, та признала изменение сроков незаконным. Она внесла главе администрации Тулы представление и направила в суд исковое заявление.

Суд встал на сторону жителей, обязав администрацию расселить дом в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Нарушение сроков расселения сыграло на пользу дому: в конце 2023 года его признали объектом культурного наследия регионального значения. Благодаря этому после переезда жителей снос ему не грозит.

Дом на пересечении улиц Староникитской и Л. Толстого был построен кондитером Василием Сериковым (1852-1919), основавшим Торговый дом «Сериков и Кº». Его основной актив - кондитерская и пряничная фабрика - и сейчас используется по прямому назначению, в ней находится «Старая Тула».