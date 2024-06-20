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Суд дал месяц на расселение людей из старинного особняка основателя пряничной фабрики
Фото Алексея Пирязева.

Суд дал месяц на расселение людей из старинного особняка основателя пряничной фабрики

Дом, построенный почти 150 лет назад, в конце 2023 года был включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Построенный в 1881 году дом № 77 по ул. Староникитской в Туле признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году. В доме пять квартир, и всех жителей обещали расселить до конца 2022 года. Однако в 2021 году администрация Тулы издала распоряжение о переносе сроков расселения на 31 декабря 2025 года.

Люди обратились в прокуратуру, та признала изменение сроков незаконным. Она внесла главе администрации Тулы представление и направила в суд исковое заявление.

Суд встал на сторону жителей, обязав администрацию расселить дом в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Нарушение сроков расселения сыграло на пользу дому: в конце 2023 года его признали объектом культурного наследия регионального значения. Благодаря этому после переезда жителей снос ему не грозит. 

 

Дом на пересечении улиц Староникитской и Л. Толстого был построен кондитером Василием Сериковым (1852-1919), основавшим Торговый дом «Сериков и Кº». Его основной актив - кондитерская и пряничная фабрика - и сейчас используется по прямому назначению, в ней находится «Старая Тула».

 

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Фотограф:
сегодня, в 13:07 +2
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