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Клубника подорожала на 20%: в Туле цены на ягоды выросли до 500 рублей за килограмм
фото freepik.com

Клубника подорожала на 20%: в Туле цены на ягоды выросли до 500 рублей за килограмм

Причина резкого подорожания – весенние заморозки.

В России клубника серьезно подросла в цене. По данным СМИ, цена в розницу доходит до 600 рублей.

Тула не отстает: в начале месяца 1 кг ягод стоил от 320 до 350 рублей. Сейчас клубника стоит, в среднем, 500 руб. за килограмм.

Но все зависит от района. На Зеленстрое - 520-550 рублей, в Мясново — 550 руб., в Петровском квартале — 570 рублей, в Криволучье - 450 руб., в районе ул. Кауля — 470-550 рублей.

По данным аналитиков, цена килограмма клубники в мае уже выросла на 20% по сравнению с 2023 годом.

И это — не предел. Продавцы предупреждают, что подорожание продолжится на фоне нехватки урожая. 

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