В Платоновском парке появился аппарат по продаже корма для белок и уток

Порция корма для уток и птиц стоит 30 рублей, корм для белок – 50 рублей (судя по всему, это фундук). Оплатить покупку можно банковской картой.

На аппарате размещена небольшая памятка, где указано, что белок можно кормить нечищеными орехами (кедровыми, грецкими, каштанами, фундуком), семечками подсолнуха, тыквы, дыни, желудями, ягодами, сухофруктами. Под запретом миндаль (он ядовит для белок), солёное, сладкое, жареное, а также любые снеки.

Кстати, администрация ГУ ТО «Тульские парки» в своём телеграм-канале спросила туляков, стоит ли им приобрести такие аппараты. Все участники опроса отнеслись к идее положительно.