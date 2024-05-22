  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Платоновском парке появился аппарат по продаже корма для белок и уток - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Платоновском парке появился аппарат по продаже корма для белок и уток

В Платоновском парке появился аппарат по продаже корма для белок и уток

Устройство запечатлел наш фотокорреспондент Алексей Пирязев.

Порция корма для уток и птиц стоит 30 рублей, корм для белок – 50 рублей (судя по всему, это фундук). Оплатить покупку можно банковской картой.

1.jpg

На аппарате размещена небольшая памятка, где указано, что белок можно кормить нечищеными орехами (кедровыми, грецкими, каштанами, фундуком), семечками подсолнуха, тыквы, дыни, желудями, ягодами, сухофруктами. Под запретом миндаль (он ядовит для белок), солёное, сладкое, жареное, а также любые снеки.

Кстати, администрация ГУ ТО «Тульские парки» в своём телеграм-канале спросила туляков, стоит ли им приобрести такие аппараты. Все участники опроса отнеслись к идее положительно.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
белкиуткикормтульские парки
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле не будет света 23 мая
Где в Туле не будет света 23 мая
Под Тулой водитель смело пролетел по встречке
Под Тулой водитель смело пролетел по встречке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.