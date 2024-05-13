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Туляков предупредили о резком подорожании стройматериалов: что об этом говорят местные игроки рынка
Фото из архива Myslo.ru.

Туляков предупредили о резком подорожании стройматериалов: что об этом говорят местные игроки рынка

Myslo выяснил у поставщиков строительных материалов, что ждет туляков.

«В мае цены на стройматериалы в России могут вырасти на 15-20%», пишут сегодня многие федеральные издания. Источником информации для всех стал директор по развитию компании-застройщика «Астерра» Константин Злобин. По его словам, на рост цен влияет традиционный всплеск спроса на стройматериалы с наступлением строительного сезона. Злобин уверен, что больше всего в цене поднимется металл: цены на него могут вырасти на 20%. Этому способствует, кроме сезонности, ключевая ставка, курс валют, новые законы. 

Myslo выяснил, насколько в реальности тулякам стоит опасаться существенного роста цен и стоит ли тем, кто строит или делает ремонт срочно закупать материалы уже сейчас. 

Вот что рассказали в строительном центре «Подмастерье»:

«В среднем 7-10% — это нормальное сезонное подорожание на стройматериалы. Это обычное дело для апреля и мая. Крупные строительные компании знают об этом и всегда учитывают этот фактор, поэтому в целом в данной ситуации нет ничего необычного. Каких-то иных причин для подорожания мы не видим, поэтому говорить о том, что цены резко пойдут вверх наверное не совсем правильно, во всяком случае в Тульской области».

Коллеги из компании «Стройкомплект» придерживаются аналогичного мнения:

«Если предстоит серьезное подорожание, и у него есть реальное основание, то производители нас предупреждают заранее. Так было в 2022 году. Но сейчас никакой подобной информации от них нет, а значит все стабильно. Некоторое сезонное подорожание — да, имеет место. Оно традиционное. Но и сезон, а это апрель и май, уже давно начался».

Некоторые тульские поставщики стройматериалов и вовсе не заметили существенной разницы в ценах. Поэтому опасаться тулякам того самого «резкого подорожания» стройматериалов вряд ли стоит.

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Автор:
сегодня, в 17:27 +1
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