Вильфанд предрек возвращение теплой весны

Уже в начале следующей недели.

Температура воздуха в Москве в понедельник, 22 апреля, ожидается на уровне плюс 19-21 градусов, пишет ТАСС. Об этом изданию сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

— Заметное повышение температуры будет в понедельник, действительно теплая погода. Прогнозируется кратковременный дождь, а температура будет плюс 19-21 градусов, что выше нормы на 4 градуса, — сказал синоптик.

Отметим, ранее мы писали про прогноз Александра Шувалова: синоптик обещал 30-градусную жару уже в мае.