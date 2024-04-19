«Боялись, что ветки упадут на голову»: туляки жаловались на сухой тополь напротив интерната несколько лет

Фото Алексея Пирязева.

В редакцию Myslo обратился житель многоквартирного дома № 49 по ул. С. Перовской. Именно с территории, сопредельной с многоэтажкой, на здание школы-интерната упало дерево. Мужчина рассказал, что пересохший тополь беспокоил его и соседей еще с 2018 года. Они неоднократно обращались в УК «Центральная» по вопросу спила дерева.

— Я писал обращение даже в правительство Тульской области по данному вопросу, потому что рядом — детская площадка и парковки. Мы боялись, что дерево упадет на кого-то из жильцов или прохожих; в нашем дворе тополя падали уже несколько раз. Мое обращение перенаправили в администрацию Советского территориального округа, оттуда — в управляющую компанию. На место выезжала главный инженер. Мы тогда указали ей на сухие ветки, которые буквально свисали над парковкой. Она ответила, что УК ничего не может сделать, якобы нужны согласования и выделение дополнительных средств. Но мы продолжали негодовать — вдруг кому эти ветки на голову упадут, что они тогда будут делать?

Туляк также возмутился, что фасад дома и балконы осыпаются: плитка отваливается цельными кусками. В подтверждение своих слов он прислал видео.

Myslo обратился в УК «Центральная». Там пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.