  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Боялись, что ветки упадут на голову»: туляки жаловались на сухой тополь напротив интерната несколько лет - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Боялись, что ветки упадут на голову»: туляки жаловались на сухой тополь напротив интерната несколько лет
Фото Алексея Пирязева.

«Боялись, что ветки упадут на голову»: туляки жаловались на сухой тополь напротив интерната несколько лет

Проблемы не только с сухостоем на близлежащей территории.

В редакцию Myslo обратился житель многоквартирного дома № 49 по ул. С. Перовской. Именно с территории, сопредельной с многоэтажкой, на здание школы-интерната упало дерево. Мужчина рассказал, что пересохший тополь беспокоил его и соседей еще с 2018 года. Они неоднократно обращались в УК «Центральная» по вопросу спила дерева.

— Я писал обращение даже в правительство Тульской области по данному вопросу, потому что рядом — детская площадка и парковки. Мы боялись, что дерево упадет на кого-то из жильцов или прохожих; в нашем дворе тополя падали уже несколько раз. Мое обращение перенаправили в администрацию Советского территориального округа, оттуда — в управляющую компанию. На место выезжала главный инженер. Мы тогда указали ей на сухие ветки, которые буквально свисали над парковкой. Она ответила, что УК ничего не может сделать, якобы нужны согласования и выделение дополнительных средств. Но мы продолжали негодовать — вдруг кому эти ветки на голову упадут, что они тогда будут делать?

Туляк также возмутился, что фасад дома и балконы осыпаются: плитка отваливается цельными кусками. В подтверждение своих слов он прислал видео.

Myslo обратился в УК «Центральная». Там пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:14 0
Другие статьи по темам
Событие
дерево упало на крышудерево упалоУК Центральнаяблагоустройство города
Место
улица Софьи ПеровскойТулаадминистрация Тулы

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пловец-колясочник из Алексина завершает чемпионат России с шестью медалями
Пловец-колясочник из Алексина завершает чемпионат России с шестью медалями
В Туле обновили условия программы лояльности в магазинах «Леруа Мерлен» 
В Туле обновили условия программы лояльности в магазинах «Леруа Мерлен» 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.