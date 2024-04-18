Село в Тульской области атакуют кабаны

Кадр из видео.

Село Горшково в Ясногорском районе атакуют кабаны. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.

— Я не знаю, откуда пришли эти «чудесные» создания, но обнаглели они через край. Спокойно подходят к домам. Видео снято в 100 метрах от жилых домов. Сегодня видела как эти, на минуточку, опасные для людей животные пытались пробраться через калитку прямо к сельчанам на участок. Получается, что даже из дома выйти опасно? Кабаны абсолютно не боятся людей, значит, они кем-то выращены и подкинуты нам. Только непонятно, за какие грехи такое счастье, — такое обращение появилось в группе «ВКонтакте» «Типичный Ясногорск».

По словам местных жителей, кабаны «ровняют с землей все посевы», в которые вложены большие средства. Сельчане призвали ответственных обратить внимание на проблему.

Директор департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Момент рассказал Myslo, что инспектор проверит указанную в обращении информацию, установит численность кабанов и место их обитания. При необходимости будут приняты меры по регулированию численности.