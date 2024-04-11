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Газовики почистили памятник сотрудникам госбезопасности в Кремлевском сквере

Газовики почистили памятник сотрудникам госбезопасности в Кремлевском сквере

«Тулагоргаз» начал подготовку мемориалов с Вечными огнями ко Дню Победы.

11 апреля специалисты компании «Тулагоргаз» провели плановое техническое обслуживание Вечного огня у памятника сотрудникам органов государственной безопасности, партизанам, бойцам разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов — участникам героической обороны города Тулы осенью-зимой 1941 года в Кремлевском сквере.

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Газовики удалили мусор, очистили от копоти и нагара горелку, отрегулировали процесс горения, проверили герметичность соединений.

Во время отключения мемориала от газоснабжения была соблюдена традиция сохранения Вечного огня: частица огня была перенесена на специальный факел, по завершение техобслуживания от него вновь газовики зажгли Вечный огонь.

До конца апреля специалисты «Тулагоргаза» проведут техобслуживание Вечного огня еще на двух мемориалах: у памятника «Героическим защитникам города Тулы в 1941 г.» на площади Победы и у мемориала «Защитникам неба Отечества».

Все работы выполняются в рамках ежегодной Всероссийской акции «Священный долг. Вечная память».

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