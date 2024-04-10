В Туле приступили к ремонту Щекинского шоссе

Сегодня, 10 апреля, ход ремонта Щекинского шоссе проинспектировал глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Комплексные работы на Щекинском шоссе начались 8 апреля. Сейчас дорожные бригады продолжают фрезерование дорожного покрытия.

Всего улиц, которые будут отремонтированы в этом сезоне по нацпроекту «БКД», четыре:

участок Щекинского шоссе (от проспекта Ленина до Орловского шоссе),

ул. Дм. Ульянова,

ул. Набережная Дрейера (от ул. Курковой до ул. Галкина),

ул. Курковая.

Общая их протяженность — 9,4 км.

В ходе ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на всех участках запланированы: подготовка и выравнивание покрытия, ремонт бортовых камней, устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонт съездов и примыканий, обустройство тротуаров, ремонт люков, смотровых колодцев, обустройство парковочных карманов, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Дмитрий Ярцев, первый заместитель главы администрации Тулы:

— По итогам аукциона был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ДСК-108». Общая стоимость работ — 695 млн рублей: 500 млн — это средства федерального бюджета, 195 — в рамках муниципальной программы по повышению безопасности дорожного движения.

Вопрос, который всегда волнует жителей-пешеходов и автомобилистов, — как будет организовано движение транспорта во время проведения работ?

Дмитрий Ярцев рассказал, что на Щекинском шоссе организовано реверсивное движение, в дальнейшем планируется частичное ограничение движения. Илья Беспалов поручил подрядчику организовать ремонтные работы, минимизируя пробки: не перекрывать несколько полос сразу, учесть интенсивность утреннего, вечернего и пятничного трафика, выставлять соответствующие дорожные знаки и предупреждать о перекрытиях движения заранее. А главное — провести ремонт в срок, а по окончании работ — убрать за собой.

Андрей Парахуда, главный инженер подрядной организации «ДСК 108»:

Андрей Парахуда — В этом году мы выполняем работы на участке Щекинского шоссе от улицы Генерала Маргелова до Орловского шоссе. Протяжённость участка — порядка 4 километров. Мы выполним тут полный комплекс ремонта улично-дорожной сети. Планируются следующие виды работ: ремонт асфальто-дорожного покрытия и тротуаров, установка подпорных стенок. Особое внимание уделим пешеходному сообщению.

— В комплекс работ войдут дорожные знаки, разметка, создание искусственных дорожных неровностей, барьерных и пешеходных ограждений, — рассказал Андрей Борисович. — Ремонт будем проводить привычным методом — с заменой изношенного слоя дорожного покрытия и устройством выравнивающего слоя асфальтобетона. А на особых участках с сильной нагрузкой или наиболее сильно изношенных проложим подстилающий слой, укрепляющий дорожную одежду, по методу холодного ресайклинга.

Это относительно новая для Тулы технология ремонта дорог. Она применяется непосредственно во время фрезерования дороги. Асфальт измельчается, перерабатывается, смешивается с вяжущим веществом (новыми инертными материалами, цементом, эмульсией) и укладывается обратно на дорогу, после чего его уплотняют катками. Холодный ресайклинг позволяет производить работы в 3-5 раз быстрее по сравнению с традиционными методами стабилизации грунтов.

Такую технологию применяли, например, при ремонте улицы Рязанской и проспекта Ленина.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов: