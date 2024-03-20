Из Тулы в зону СВО отправили крупную партию помощи военнослужащим

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Для бойцов подготовили очередную партию необходимого имущества для обустройства мест временного размещения в полевых условиях (генераторы, бензопилы), строительные материалы, предметы снаряжения. В сборе груза в том числе участвовали неравнодушные предприниматели и жители. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сопровождает груз в поездке первый заместитель главы администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.

— По инициативе губернатора собрана новая партия помощи бойцам, которые выполняют задачи в зоне СВО. Это одна из крупных поставок нашим военнослужащим. Помимо техники и оборудования, везем предметы первой необходимости, белье. С бойцами и командирами подразделений поддерживают постоянную связь и снабжают необходимым для успешного решения задач, — подчеркнул Дмитрий Ярцев.

В планах сотрудников администрации города– посетить воинские подразделения в зоне СВО, где служат бойцы из Тульской области, передать помощь, пообщаться с командованием частей, чтобы понять, какие ещё есть потребности.