  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Ясную Поляну с гастролями приедет Учебный театр ВГИКа - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские учёные получат деньги на исследования в сфере бионанотехнологий и баллистики
Фото из архива Myslo

Тульские учёные получат деньги на исследования в сфере бионанотехнологий и баллистики

Специалисты ТулГУ, ТГПУ им. Л. Н. Толстого, тульского филиала Финансового университета и ООО «Метсинтез» выиграли гранты Российского научного фонда.

Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги конкурса грантов по поддержке фундаментальных и поисковых научных исследований. От Тульской области в нем приняли участие 37 научных коллективов.

Поддержку получат девять проектов. Шесть из них разработаны представителями ТулГУ, остальные – учёными ТГПУ им. Л.Н. Толстого, тульского филиала Финансового университета и ООО «Метсинтез».

Туляки проведут исследования в области биокатализа и бионанотехнологий, баллистики, проектирования новых технологических процессов, «зеленых» биотехнологий, интеллектуальных методов и алгоритмов, цифровых технологий, социо-эколого-экономических систем, композитных материалов.

В этом году в Тульской области из регионального бюджета выделят 14,5 млн рублей на фундаментальные и поисковые научные исследования. Такую же сумму предоставит РНФ.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 20:40 0
Другие статьи по темам
Событие
наукаисследованияРоссийский научный фондконкурсгранты
Место
Тульская область
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Советской водитель проигнорировал трамвай
На ул. Советской водитель проигнорировал трамвай
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.