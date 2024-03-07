Тульские учёные получат деньги на исследования в сфере бионанотехнологий и баллистики

Фото из архива Myslo

Специалисты ТулГУ, ТГПУ им. Л. Н. Толстого, тульского филиала Финансового университета и ООО «Метсинтез» выиграли гранты Российского научного фонда.

Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги конкурса грантов по поддержке фундаментальных и поисковых научных исследований. От Тульской области в нем приняли участие 37 научных коллективов.

Поддержку получат девять проектов. Шесть из них разработаны представителями ТулГУ, остальные – учёными ТГПУ им. Л.Н. Толстого, тульского филиала Финансового университета и ООО «Метсинтез».

Туляки проведут исследования в области биокатализа и бионанотехнологий, баллистики, проектирования новых технологических процессов, «зеленых» биотехнологий, интеллектуальных методов и алгоритмов, цифровых технологий, социо-эколого-экономических систем, композитных материалов.

В этом году в Тульской области из регионального бюджета выделят 14,5 млн рублей на фундаментальные и поисковые научные исследования. Такую же сумму предоставит РНФ.