  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульская прокуратура отсудила у наркодилера почти 3 млн рублей в доход государства - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская прокуратура отсудила у наркодилера почти 3 млн рублей в доход государства
Фото из архива Myslo

Тульская прокуратура отсудила у наркодилера почти 3 млн рублей в доход государства

Вознаграждение за продажу запрещённых веществ мужчина получал в виде криптовалюты.

Прокуратура Тульской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов. В августе 41-летнего жителя Подмосковье осудили за продажу наркотиков на территории Тульской области.

Правоохранители выяснили, что доход от преступной деятельности «закладчик» получал в виде криптовалюты, а зачем конвертировал в рубли и переводил на банковские счета, оформленные на подставных лиц.

В общей сложности, наркодилеру удалось заработать почти 3 млн рублей. По иску заместителя прокурора Тульской области все деньги были взысканы с осужденного в доход Российской Федерации.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:35 0
Другие статьи по темам
Событие
прокуратура Тульской областивзысканиепреступный доходсуд
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Советской водитель проигнорировал трамвай
На ул. Советской водитель проигнорировал трамвай
В Туле ищут 72-летнего Валерия Сухова
В Туле ищут 72-летнего Валерия Сухова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.