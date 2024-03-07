Тульская прокуратура отсудила у наркодилера почти 3 млн рублей в доход государства

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Прокуратура Тульской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов. В августе 41-летнего жителя Подмосковье осудили за продажу наркотиков на территории Тульской области.

Правоохранители выяснили, что доход от преступной деятельности «закладчик» получал в виде криптовалюты, а зачем конвертировал в рубли и переводил на банковские счета, оформленные на подставных лиц.

В общей сложности, наркодилеру удалось заработать почти 3 млн рублей. По иску заместителя прокурора Тульской области все деньги были взысканы с осужденного в доход Российской Федерации.