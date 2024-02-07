Житель Новомосковска «с мясом» вырвал дверь подъезда и застрял в лифте: видео

Кадр из видео vk.com/overhearnmsk

В паблике «Подслушано Новомосковск» появилось видео, снятое камерами наблюдения, установленными в доме № 18-А по ул. Школьной.

На первой записи видно, как мужчина пытается попасть в подъезд. После нескольких безуспешных попыток сделать это по-человечески, он буквально вырвал входную дверь «с мясом».

Карма не заставила себя долго ждать – судя по записи второй камеры, вандал застрял в лифте. Раздвинув двери застрявшего между этажами подъёмника, он немного поковырялся в них, а затем, увидев «всевидящее око», хотел сломать камеру, но потерпел фиаско и вышел из кадра.

Напомним, пару дней назад точно такую же «минуту славы» получили вандалы, которые испортили входную дверь в доме на ул. Новомосковской в Туле.