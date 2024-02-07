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Житель Новомосковска «с мясом» вырвал дверь подъезда и застрял в лифте: видео
Кадр из видео vk.com/overhearnmsk

Житель Новомосковска «с мясом» вырвал дверь подъезда и застрял в лифте: видео

Акт вандализма по отношению к общедомовому имуществу запечатлели камеры наблюдения

В паблике «Подслушано Новомосковск» появилось видео, снятое камерами наблюдения, установленными в доме № 18-А по ул. Школьной.

На первой записи видно, как мужчина пытается попасть в подъезд. После нескольких безуспешных попыток сделать это по-человечески, он буквально вырвал входную дверь «с мясом».

Карма не заставила себя долго ждать – судя по записи второй камеры, вандал застрял в лифте. Раздвинув двери застрявшего между этажами подъёмника, он немного поковырялся в них, а затем, увидев «всевидящее око», хотел сломать камеру, но потерпел фиаско и вышел из кадра. 

Напомним, пару дней назад точно такую же «минуту славы» получили вандалы, которые испортили входную дверь в доме на ул. Новомосковской в Туле.

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Тульская областьНовомосковск
 

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