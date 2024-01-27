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Россияне могут получить налоговый вычет на лечение животных

Россияне могут получить налоговый вычет на лечение животных

Такой законопроект направлен на заключение в правительство для внесения в Госдуму, пишут «Известия».

Россияне смогут оформить налоговый вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если питомцы официально зарегистрированы. Такой законопроект с поправками в Налоговый кодекс подготовлен к внесению в Госдуму.

«Ответственные хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием своих питомцев, а также прохождением ежегодной обязательной вакцинации. Данные услуги даже в государственных ветеринарных клиниках платные. В этой связи потребность налогоплательщиков получить вычет за оказанные ветеринарные услуги довольно насущная», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона разработан в целях стимулирования процесса регистрации домашних животных.

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Авторы документа подчеркивают, что для внесения данных изменений не придется менять налоговое законодательство, в нем просто появится новая опция. Налоговый вычет также можно будет получить в размере 13% от потраченной на лечение суммы за календарный год, которая не должна в целом превышать более 120 тысяч рублей.

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