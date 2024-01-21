Конвоиры тульского УФСИН отметили профессиональный праздник

Cпециальные подразделения по конвоированию ФСИН России отметили 25-летие со дня образования. В УФСИН России по Тульской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею.

С приветственным словом к коллегам обратился начальник Управления Иван Прокопенко. Он отметил, что зимой и летом, в любую погоду, в любое время суток сотрудники подразделений по конвоированию с оружием в руках выполняют свои служебные задачи.

Наиболее отличившимся в службе сотрудникам и ветеранам подразделения вручили юбилейные медали и ведомственные награды ФСИН России. Подарком для всех собравшихся стало выступление ансамбля «Ровесник» и юных музыкантов из Тульского центра искусств.