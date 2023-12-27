Новые законы и правила: что изменится в сфере финансов в 2024 году

Кредитные каникулы можно брать по любым кредитам и займам

Раньше оформить право на отсрочку разрешалось только в особых случаях — к примеру, в связи с пандемией, и для кредитов и займов, выданных в определенные сроки. Без подобных ограничений механизм каникул работал лишь для ипотеки. С 1 января можно отложить на срок до полугода выплаты по любым кредитам и займам. Главное — подпадать хотя бы под одно из следующих условий: ваши доходы упали больше чем на 30% по сравнению с предыдущим годом или вы пострадали в чрезвычайной ситуации — пожаре, наводнении или другом бедствии. По одному и тому же кредиту или займу разрешается взять отсрочку только раз по каждой из этих причин.

Банки и МФО будут предупреждать закредитованных заемщиков о рисках

С 1 января банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика при выдаче новых кредитов и займов и рефинансировании старых.

Если на погашение долгов у человека будет уходить больше 50% дохода, кредитор сообщит ему о риске не справиться с платежами. Такое уведомление заемщику выдадут перед заключением договора кредита или займа — в нем нужно будет проставить подпись (или галочку, если документ в электронном виде).

«Прежде чем брать на себя новые обязательства, стоит оценить свои финансовые возможности. В идеале на выплаты по кредитам и займам должно уходить не больше 30% дохода. Когда эта доля превышает 50%, велика вероятность сорвать график погашения и оказаться в долговой яме», — отметил Дмитрий Борискин, заместитель управляющего тульским отделением Банка России.

Стартует программа долгосрочных сбережений

С 1 января 2024 года можно вступить в программу долгосрочных сбережений, которая помогает накопить деньги на будущее и получить прибавку от государства. Чтобы присоединиться к программе, нужно заключить договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом и пополнить счет. Государство в течение трех лет будет добавлять на него до 36 000 рублей в год — точный размер софинансирования зависит от суммы ваших взносов на счет и размера ежемесячного дохода.

«Деньги, которые вы внесете в программу, будут застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. То есть вдвое больше, чем та сумма, на которую застрахованы банковские вклады», — отметил Дмитрий Борискин, заместитель управляющего тульским отделением Банка России.

Время на отказ от допуслуг по кредитам увеличится до 30 дней

С 21 января любые ненужные услуги, которые вам продали вместе с кредитом или займом, можно будет отменить в течение месяца. Причем банки и МФО обязаны включать цену всех платных сервисов в полную стоимость кредита и напоминать о праве отказаться от них. ПСК в процентах и рублях указывается в рамке на первой странице договора, чтобы заемщик сразу видел размер переплаты.

Раньше некоторые банки и МФО умалчивали, что многие платные услуги являются необязательными для оформления кредита или займа. На первой странице договора они прописывали только проценты по долгу и не включали туда другие траты. В результате заемщики не понимали, сколько они переплатят и за что именно. А на отказ от ненужных услуг было только 14 дней. Теперь срок увеличен до 30 дней.

Банки будут напоминать об окончании срока вклада

С 1 февраля банки обязаны сообщать клиентам, что их вклад заканчивается. Оповещение от банка должно прийти минимум за 5 дней до завершения срока. За это время человек может решить, что делать с деньгами дальше. Сейчас вкладчики нередко забывают об окончании вклада, и, если по нему нет услуги автопродления, на деньги начисляется лишь минимальный процент.

Онлайн-переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными

С 1 мая отменяется комиссия за переводы самому себе из одного банка в другой в пределах 30 млн рублей в месяц. Бесплатно отправлять деньги можно будет через мобильный или интернет-банк.

Комиссии при переводе между счетами одного человека могут взиматься только в двух случаях: операция проводится в офисе банка; при отправке денег по номеру карты — в такой ситуации не всегда удается определить, что человек делает перевод самому себе.

Банки будут обязаны тормозить переводы на мошеннические счета

С 25 июля все банки, прежде чем провести перевод денег, должны будут проверить номер карты или счета получателя и убедиться, что их нет в базе реквизитов, которые уже засветились в мошеннических схемах. Банк остановит операцию на два дня и сообщит клиенту о том, что счет или карта принадлежат мошеннику. Человек получит возможность все обдумать и отказаться от перевода.

Если банк не проведет проверку и сразу отправит деньги на счет из этой базы, то должен будет вернуть клиенту всю сумму в течение 30 календарных дней с того момента, как пострадавший подаст заявление в банк.