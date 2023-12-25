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Рейды и патрули: Перед Новым годом в Тульских лесах усилили охрану ёлок и сосен
Фото тульское Мнприроды

Рейды и патрули: Перед Новым годом в Тульских лесах усилили охрану ёлок и сосен

Леса прочесывают государственные лесные инспекторы, охотнадзор, полиция, казаки и общественные инспектоы.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области напоминает, что незаконная рубка новогодних елей (сосен), согласно КоАП РФ, влечет штраф до 4 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

Незаконная рубка с применением механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники влечет наложение штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — до 500 тыс. рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой.

Вред, причиненный лесам от незаконной рубки более 5 тыс. рублей, уже квалифицируется как преступление: можно получить до 7 лет лишения свободы. Также придется возместить ущерб, причиненный лесному фонду.

Если вы стали свидетелями нарушения, сообщите в диспетчерскую службу лесного хозяйства Тульской области по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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