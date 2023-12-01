Новый онкоцентр в Туле начал принимать первых пациентов

С 1 декабря 2023 года онкоцентр на Калужском шоссе работает в штатном режиме.

Накануне открытия нового онкоцентра его проинспектировал зампредправительства Дмитрий Марков.

Напомним, что онкоцентр в Туле на Калужском шоссе начали строить в 2020 году при поддержке Президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Его открытие было запланировано на 2024 год. Но центр ввели в строй значительно раньше намеченного срока.

- Это очень важное событие для области. Сегодня, 30 ноября, по поручению губернатора Тульской области я проверяю его готовность принимать пациентов. В регионе высокая заболеваемость онкологией.. Ежегодно регистрируется около 7 тысяч случаев. Это обусловлено и возрастным фактором населения, и наличием в области большого количества промышленных производств, не очень полезных для здоровья. Этот центр позволит выявлять опухоли на ранних стадиях, лечить и вылечивать пациентов. Онкоцентр оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет применять новейшие технологии борьбы с раком, - пояснил Дмитрий Марков.

По его словам, к запуску нового медучреждения подготовлены не только сам корпус, оборудование и врачи. Продумано все до мелочей – вплоть до того, каким образом пациенты будут добираться сюда, на Калужку.

- С 1 декабря по 11 декабря, за 10 дней сюда переедут все службы областного онкодиспансера. При этом мы ни на минуту не прекращаем оказывать помощи нашим пациентам, - уточнил зампред правительства.

По его словам, это второй (после перинатального центра) знаковый объект здравоохранения в области, появившийся благодаря усилиям губернатора Тульской области Алексея Дюмина и поддержке президента России Владимира Путина.

- В стратегических планах еще один знаковый объект. Есть обращение Алексея Дюмина на имя президента страны, его инициатива поддержана. Сейчас идет ее техническая проработка. Это строительство больницы скорой медицинской помощи. Идея в том, чтобы сосредоточить в одном месте экстренные службы. Чтобы они работали по единому протоколу оказания помощи. Это будет новое медучреждение, ориентированное на оказание экстренной помощи на 600 коек, - добавил Дмитрий Марков.

О том, как проходит переезд, что ждет тут пациентов, рассказал главный онколог области Дмитрий Истомин.

- Мы не останавливаем процесс оказания медицинской помощи. Все наши отделения, и те, которые переезжают, продолжают оказывать помощь. И для того, чтобы она была непрерывной, наш переезд будет продолжаться 10 дней. Поэтапно. 1 декабря в онкоцентре начнет работать отделение противоопухолевой лекарственной терапии. Или химиотерапии, как его называют пациенты. Затем сюда перебазируется отделение хирургических методов лечения опухолей молочной железы и мягких тканей, потом отделение хирургических методов лечения опухолей головы и шеи. Затем отделение онкогинекологии и абдоминальной онкологии. Параллельно с ними будут переезжать и вспомогательные отделения, отделение реанимации, интенсивной терапии, отделение лучевой диагностики, другие диагностические службы, клинико-диагностическая лаборатория. Поликлиника начнёт здесь работать вместе с дневным стационаром с 11 декабря, то есть это будет завершающий этап

С 11 декабря все подразделения онкологического диспансера, которые должны переместиться и начать работать в новом корпусе, начнут работать по новому адресу – Тула, Калужское шоссе, 60.

В Туле будет два адреса, где будут оказывать основной объем онкопомощи пациентам - Калужское шоссе, 60 и ул. Яблочкова, 1-б. То есть старый корпус онкодиспансера продолжит своё функционирование, там останется два отделения лучевой диагностики и отделение лекарственной терапии. Но это будет одно медицинское учреждение, одно юридическое лицо.

Отметим, что по словам Дмитрия Истомина, для пациентов принципиально процессы получения медпомощи, записи на приём не меняются. Телефон контактного центра прежний – 33-81-41.

- Оказание помощи онкологическим больным осуществляется по направлению. Направление может выдать любой специалист поликлинического звена, то есть не только онколог, но и терапевт, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог - любой специалист, если у него есть основание подозревать наличие онкозаболевания, - пояснил Дмитрий Истомин. - Для жителей районов работают центры амбулаторной онкологической помощи и диагностики. Первичная диагностика в районах происходит в этих центрах. В дальнейшем для определения тактики лечения, для госпитализации пациента направляют уже сюда.

По словам Дмитрия Истомина, в Тульской области 6 центров амбулаторной онкологической помощи и диагностики – в Алексине, Новомосковске, Ефремове, Щёкине, Суворове. В Туле это клинико-диагностический центр.

О том, как устроен новый онкоцентр на Калужском шоссе, мы писали здесь.

Напомним, что поликлиника онкоцентра рассчитана на 400 посещений в смену. Здесь будут делать скрининг на колоректальный рак, патологии шейки матки, рак предстательной железы, рак молочных желез, рак легких.

Стационарный корпус рассчитан на 328 коек по направлениям: абдоминальная и торакальная хирургия, онкогематология, онкоурология, онкогинекология, опухоли молочных желез, мягких тканей и кожи, опухоли головы и шеи, противоопухолевая лекарственная терапия, паллиативная помощь, реабилитация.

Для пациентов обеспечены максимально комфортные условия: одно- и двухместные палаты со всеми удобствами. Для маломобильных жителей обеспечена безбарьерная среда. Перед онкоцентром есть бесплатная парковка на 220 мест. Для доставки пациентов от парковки до приемного отделения курсирует бесплатный микроавтобус.

Все лаборатории вынесены в отдельный корпус. В хирургическом корпусе размещены 9 современных операционных. Доля лапароскопических операций составит около 70%.

- Мы действительно ставим перед собой такие задачи. Раньше мы работали в 3 операционных, теперь их 9. Это позволяет осваивать новые технологии, уделять этому больше времени, - пояснил Дмитрий Истомин. - Лапароскопические операции будем делать не только на брюшной полости, но и на грудной клетке, малом тазу. Это не просто высокие технологии. Это быстрая реабилитация, невыраженный болевой синдром, минимальные воздействия по травматизму. Это высокоэффективная современная хирургия. Ну, а самое такое, что впечатляет, это возможности для трансплантации костного мозга. В Центральном федеральном округе в региональных медучреждениях нигде такие операции не проводят. А у нас будем делать!

Это современное высокотехнологичное учреждение, где будут проводить уникальные операции, которые раньше в регионе не делали. Комплекс оснащен по последнему слову техники. Пациенты будут проходить здесь полный цикл лечения: от диагностики до дальнейшего наблюдения. Хочу поблагодарить Военно-строительную компанию, которая завершила строительство на год раньше запланированного срока. Впереди – ежедневная напряженная работа наших медиков, которые будут делать все возможное для сохранения жизни и здоровья наших жителей.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.